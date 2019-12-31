Here are the Top 50 songs aired on CJ Country in 2019–click the links to see the music videos for each song.
1 WHAT HAPPENS IN A SMALL TOWN
BRANTLEY GILBERT/LINDSAY ELL
2 LOVE AIN’T
ELI YOUNG BAND
3 LOVE SOMEONE
BRETT ELDREDGE
4 MAKE IT SWEET
OLD DOMINION
5 BEAUTIFUL CRAZY
LUKE COMBS
6 THE ONES THAT DIDN’T MAKE IT BACK HOME
JUSTIN MOORE
7 GOD’S COUNTRY
BLAKE SHELTON
8 SOME OF IT
ERIC CHURCH
9 HERE TONIGHT
BRETT YOUNG
10 WE WERE
KEITH URBAN
11 WHISKEY GLASSES
MORGAN WALLEN
12 THIS IS IT
SCOTTY MCCREERY
13 BEER NEVER BROKE MY HEART
LUKE COMBS
14 LOVE YOU TOO LATE
COLE SWINDELL
15 GIRL LIKE YOU
JASON ALDEAN
16 BUY MY OWN DRINKS
RUNAWAY JUNE
17 RUMOR
LEE BRICE
18 REARVIEW TOWN
JASON ALDEAN
19 KNOCKIN’ BOOTS
LUKE BRYAN
20 GOOD VIBES
CHRIS JANSON
21 RAISED ON COUNTRY
CHRIS YOUNG
22 MISS ME MORE
KELSEA BALLERINI
23 LIVING
DIERKS BENTLEY
24 WHAT IF I NEVER GET OVER YOU
LADY ANTEBELLUM
25 SHE GOT THE BEST OF ME
LUKE COMBS
26 EVERY LITTLE HONKY TONK BAR
GEORGE STRAIT
27 EYES ON YOU
CHASE RICE
28 ON MY WAY TO YOU
CODY JOHNSON
29 THERE WAS THIS GIRL
RILEY GREEN
30 BEST SHOT
JIMMIE ALLEN
31 NIGHT SHIFT
JON PARDI
32 MILLIONAIRE
CHRIS STAPLETON
33 DIVE BAR
GARTH BROOKS/BLAKE SHELTON
34 WHAT MAKES YOU COUNTRY
LUKE BRYAN
35 SIXTEEN
THOMAS RHETT
36 DOWN TO THE HONKYTONK
JAKE OWEN
37 GOOD AS YOU
KANE BROWN
38 SOUTHBOUND
CARRIE UNDERWOOD
39 PRAYED FOR YOU
MATT STELL
40 EVERY LITTLE THING
RUSSELL DICKERSON
41 TALK YOU OUT OF IT
FLORIDA GEORGIA LINE
42 TAKE IT FROM ME
JORDAN DAVIS
43 I DON’T KNOW ABOUT YOU
CHRIS LANE
44 BLUE TACOMA
RUSSELL DICKERSON
44 ONE THAT GOT AWAY
MICHAEL RAY
46 LOOK WHAT GOD GAVE HER
THOMAS RHETT
47 TIP OF MY TONGUE
KENNY CHESNEY
48 REMEMBER YOU YOUNG
THOMAS RHETT
49 GOOD GIRL
DUSTIN LYNCH
50 BURNING MAN
DIERKS BENTLEY/BROTHERS OSBORNE