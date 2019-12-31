Here are the Top 50 songs aired on CJ Country in 2019–click the links to see the music videos for each song.

1 WHAT HAPPENS IN A SMALL TOWN
BRANTLEY GILBERT/LINDSAY ELL

2 LOVE AIN’T
ELI YOUNG BAND

3 LOVE SOMEONE
BRETT ELDREDGE

4 MAKE IT SWEET
OLD DOMINION

5 BEAUTIFUL CRAZY
LUKE COMBS

6 THE ONES THAT DIDN’T MAKE IT BACK HOME
JUSTIN MOORE

7 GOD’S COUNTRY
BLAKE SHELTON

8 SOME OF IT
ERIC CHURCH

9 HERE TONIGHT
BRETT YOUNG

10 WE WERE
KEITH URBAN

11 WHISKEY GLASSES
MORGAN WALLEN

12 THIS IS IT
SCOTTY MCCREERY

13 BEER NEVER BROKE MY HEART
LUKE COMBS

14 LOVE YOU TOO LATE
COLE SWINDELL

15 GIRL LIKE YOU
JASON ALDEAN

16 BUY MY OWN DRINKS
RUNAWAY JUNE

17 RUMOR
LEE BRICE

18 REARVIEW TOWN
JASON ALDEAN

19 KNOCKIN’ BOOTS
LUKE BRYAN

20 GOOD VIBES
CHRIS JANSON

21 RAISED ON COUNTRY
CHRIS YOUNG

22 MISS ME MORE
KELSEA BALLERINI

23 LIVING
DIERKS BENTLEY

24 WHAT IF I NEVER GET OVER YOU
LADY ANTEBELLUM

25 SHE GOT THE BEST OF ME
LUKE COMBS

26 EVERY LITTLE HONKY TONK BAR
GEORGE STRAIT

27 EYES ON YOU
CHASE RICE

28 ON MY WAY TO YOU
CODY JOHNSON

29 THERE WAS THIS GIRL
RILEY GREEN

30 BEST SHOT
JIMMIE ALLEN

31 NIGHT SHIFT
JON PARDI

32 MILLIONAIRE
CHRIS STAPLETON

33 DIVE BAR
GARTH BROOKS/BLAKE SHELTON

34 WHAT MAKES YOU COUNTRY
LUKE BRYAN

35 SIXTEEN
THOMAS RHETT

36 DOWN TO THE HONKYTONK
JAKE OWEN

37 GOOD AS YOU
KANE BROWN

38 SOUTHBOUND
CARRIE UNDERWOOD

39 PRAYED FOR YOU
MATT STELL

40 EVERY LITTLE THING
RUSSELL DICKERSON

41 TALK YOU OUT OF IT
FLORIDA GEORGIA LINE

42 TAKE IT FROM ME
JORDAN DAVIS

43 I DON’T KNOW ABOUT YOU
CHRIS LANE

44 BLUE TACOMA
RUSSELL DICKERSON

44 ONE THAT GOT AWAY
MICHAEL RAY

46 LOOK WHAT GOD GAVE HER
THOMAS RHETT

47 TIP OF MY TONGUE
KENNY CHESNEY

48 REMEMBER YOU YOUNG
THOMAS RHETT

49 GOOD GIRL
DUSTIN LYNCH

50 BURNING MAN
DIERKS BENTLEY/BROTHERS OSBORNE