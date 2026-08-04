MEET YOU THERE!
It’s time once again to be in Pike for the Wyoming County Fair! See the sights, grab some food and look for CJ Country at our booth on location all week and register to win a model or toy tractor every day at our booth, courtesy of JAVA FARM SUPPLY!
HERE’S WHEN WE’RE AT OUR BOOTH:
Saturday, August 15 — Nina Bartz (4:00–8:00 PM)
Sunday, August 16 — Jimi Jamm (4:00–8:00 PM)
Monday, August 17 — BK & Kori Sciandra (4:00–8:00 PM)
Tuesday, August 18 — Terry Clifford, Jimi Jamm & BK (4:00–8:00 PM)
Wednesday, August 19 — Marty Czekala (4:00–8:00 PM)
Thursday, August 20 — Angel Wolf (4:00–8:00 PM)
Friday, August 21 — Marty Czekala (4:00–8:00 PM)
Saturday, August 22 — Chris Taylor (2:00–6:00 PM)
Wyoming County Fair 2026 SCHEDULE:
August 15–22 | Pike, New York
Eight great days of fun at the Wyoming County Fair! Admission is free with a $10 parking fee.
Saturday, August 15
8:30 AM – Open Horse Show – Western
12:00 Noon – Car Show
7:30 PM – Performance Tractor Pull
Sunday, August 16
8:30 AM – Open Horse Show – English
5:00 PM – Open Horse Show – Games
7:00 PM – Queen Talent Show
Monday, August 17
8:30 AM – 4-H Horse Show – Gymkhana
7:00 PM – Grand Parade
8:30 PM – Crowning of Queen
Tuesday, August 18
9:00 AM – 4-H Horse Show – Western
2:00 PM – Board of Supervisors Meeting
7:00 PM – Firemen’s Parade
7:30 PM – 4-H Costume Show
8:30 PM – Band Competition
Wednesday, August 19
9:00 AM – 4-H Horse Show – English
5:00 PM – 4-H Meat Animal Auction
7:30 PM – Garden Tractor Pull
Thursday, August 20
4:00–7:30 PM – Chicken Barbecue
6:00 PM – Draft Horse Show
7:00 PM – Talent Contest
Friday, August 21
9:00 AM – Open Class Beef Show
11:00 AM – Tractor Show
4:00–7:30 PM – Fish Dinner
7:30 PM – ESP Class AA Tractor Pull – Part I
Saturday, August 22
8:30 AM – Open Class Dairy Show
9:00 AM – Open Class Sheep Show
10:30 AM – Horse Pull
7:30 PM – ESP Class AA Tractor Pull – Part II
Fair Admission
No admission charge
Parking: $10
Special pricing is available daily for ride-all-rides.