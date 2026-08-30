Follow the Haverling Rams all season long on CJ Country 98.3 FM!
Each week, either Marty Cranmer or Tim Parke will have the call, bringing you every play from kickoff to the final whistle. Pregame coverage begins at 6:45 PM, followed by kickoff at 7.
2026 Haverling Football Broadcast Schedule
|Date
|Pregame
|Kickoff
|Matchup
|Location
|Friday, Sept. 4
|6:45 PM
|7:00 PM
|Haverling hosts Canisteo-Greenwood
|Haverling
|Friday, Sept. 11
|6:45 PM
|7:00 PM
|Haverling hosts Caledonia-Mumford/Le Roy
|Haverling
|Friday, Sept. 18
|6:45 PM
|7:00 PM
|Haverling at Dansville/Wayland-Cohocton
|Dansville High School
|Friday, Sept. 25
|6:45 PM
|7:00 PM
|Haverling hosts Alexander/Pembroke
|Haverling
|Friday, Oct. 2
|6:45 PM
|7:00 PM
|Haverling at Wellsville/Genesee Valley-Belfast
|Wellsville Elementary School
|Friday, Oct. 9
|6:45 PM
|7:00 PM
|Haverling hosts Letchworth/Perry/Warsaw
|Haverling
|Friday, Oct. 16
|6:45 PM
|7:00 PM
|Haverling at Livonia
|Livonia High School
|Friday, Oct. 23
|6:45 PM
|7:00 PM
|Haverling at Hornell/Arkport-Canaseraga
|Hornell High School
It’s Haverling Rams football—Friday nights on CJ Country 98.3 FM!