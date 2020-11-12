Christmas is for kids and with your help, we can make the holidays brighter for the less fortunate ones.

CJ Country’s Christmas Toy Boxes around the region and waiting for your donation of a new, unwrapped toy by December 14th.

Locations are listed below and we thank you in advance for your help.

Alexander
ALEXANDER EQUIPMENT

Akron
BUCK’S MOTORSPORTS

Alexander
BALDWIN’S COUNTRY STORE

Arcade
CREEKSIDE FABRICS, QUILTS & YARNS
DOMES COUNTRY STORE

Attica
ADVANCED COLLISION
HANS MOELLER JEWELERS
HARDING’S ATTICA FURNITURE
SUGAR BUSH ARMORY
THOMPSON MOTORS

Avon
AVON POWER EQUIPMENT

Batavia
AFFORDABLE FLOOR COVERING
ANGRY CHARLIE’S SMOKEHOUSE BBQ
CEDAR STREET SALES & RENTAL
FALCONE ELECTRIC
JAVA FARM SUPPLY
L & L TRANSMISSIONS
MARCHESE COMPUTER PRODUCTS
OPTIQUE OPTICAL
PERRY VETERINARY CLINIC
ROBB’S GLASS
SALMON ORTHODONTICS
TRINSTAR COMMUNICATIONS
VALLE JEWELERS
THE YNGODESS SHOP

Bergen
THE FIRING PIN

Castile
ELITSAC LUMBER

Chaffee
TRI-COUNTY SUPPLY

Dansville
WNY HAY & MORE

Leicester
2ND TIME AROUND CONSIGNMENT & COUNTRY STORE

Linwood
LINWOOD TURF EQUIPMENT

Livonia
PERRY VETERINARY CLINIC

North Java
JAVA FARM SUPPLY
LAMB & WEBSTER

Nunda
MODERN HOME KITCHEN & BATH

Perry
FAMILY FURNITURE
HARDING PLUMBING HEATING & AC
HART’S INSURANCE
McCLURG CHRYSLER DODGE JEEP RAM
PERRY MARKET PLACE
PERRY VETERINARY CLINIC

Warsaw
ROBB’S GLASS
SILVERLAKE FAMILY RESTAURANT
SUMMIT FAMILY DENTAL CARE
WARSAW REDEMPTION CENTER
X-CEL WIRELESS

York
DAVIS TRAILER WORLD & COUNTRY MALL

Yorkshire
JAVA FARM SUPPLY
PERRY VETERINARY CLINIC