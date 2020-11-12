Christmas is for kids and with your help, we can make the holidays brighter for the less fortunate ones.
CJ Country’s Christmas Toy Boxes around the region and waiting for your donation of a new, unwrapped toy by December 14th.
Locations are listed below and we thank you in advance for your help.
Alexander
ALEXANDER EQUIPMENT
Akron
BUCK’S MOTORSPORTS
Alexander
BALDWIN’S COUNTRY STORE
Arcade
CREEKSIDE FABRICS, QUILTS & YARNS
DOMES COUNTRY STORE
Attica
ADVANCED COLLISION
HANS MOELLER JEWELERS
HARDING’S ATTICA FURNITURE
SUGAR BUSH ARMORY
THOMPSON MOTORS
Avon
AVON POWER EQUIPMENT
Batavia
AFFORDABLE FLOOR COVERING
ANGRY CHARLIE’S SMOKEHOUSE BBQ
CEDAR STREET SALES & RENTAL
FALCONE ELECTRIC
JAVA FARM SUPPLY
L & L TRANSMISSIONS
MARCHESE COMPUTER PRODUCTS
OPTIQUE OPTICAL
PERRY VETERINARY CLINIC
ROBB’S GLASS
SALMON ORTHODONTICS
TRINSTAR COMMUNICATIONS
VALLE JEWELERS
THE YNGODESS SHOP
Bergen
THE FIRING PIN
Castile
ELITSAC LUMBER
Chaffee
TRI-COUNTY SUPPLY
Dansville
WNY HAY & MORE
Leicester
2ND TIME AROUND CONSIGNMENT & COUNTRY STORE
Linwood
LINWOOD TURF EQUIPMENT
Livonia
PERRY VETERINARY CLINIC
North Java
JAVA FARM SUPPLY
LAMB & WEBSTER
Nunda
MODERN HOME KITCHEN & BATH
Perry
FAMILY FURNITURE
HARDING PLUMBING HEATING & AC
HART’S INSURANCE
McCLURG CHRYSLER DODGE JEEP RAM
PERRY MARKET PLACE
PERRY VETERINARY CLINIC
Warsaw
ROBB’S GLASS
SILVERLAKE FAMILY RESTAURANT
SUMMIT FAMILY DENTAL CARE
WARSAW REDEMPTION CENTER
X-CEL WIRELESS
York
DAVIS TRAILER WORLD & COUNTRY MALL
Yorkshire
JAVA FARM SUPPLY
PERRY VETERINARY CLINIC